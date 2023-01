Serie C: il Foggia travolge 4-0 fuori casa il Pescara, pareggia il Taranto

Nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C il Foggia vince 4-0 all’ “Adriatico- Cornacchia” con il Pescara ed è quinto con 35 punti insieme al Picerno. Per i dauni secondo successo consecutivo. La Virtus Francavilla Fontana prevale 3-0 alla “Nuova Arredo Arena” con il Monterosi ed è nona a 31 punti.Il Taranto pareggia 0-0 allo “Jacovone” con il Gelbison ed è decimo con 30 punti. L’Andria perde 3-1 al “Curcio” con il Picerno e resta penultima a 17 punti. Nel posticipo il Cerignola deve vincere oggi alle 20,30 al “Monterisi” con il Monopoli per rilanciarsi. I biancoverdi cercano di ottenere i tre punti per rimanere in zona play off.