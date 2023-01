Bat: celebrato in Prefettura a Barletta Giorno Memoria

Nel febbraio del 40 è richiamato alle armi nella Compagnia “Chimici” ed avviato al deposito 48° Reggimento Fanteria di Bari; parte per l’Albania e giunge a Durazzo nel 3° Reggimento Granatieri. Nell’ottobre del 40, in seguito alla dichiarazione di stato di guerra, è trattenuto alle armi presso la 26^ Compagnia Chimica a Corinto, in Grecia. L’8 settembre del ‘43 è disarmato dai Tedeschi e viene condotto in Germania, dove vive come deportato internato in un campo vicino Desdra, ai confini con la Polonia. Nel maggio del 45 è liberato dalle Forme Armate Russe ed a luglio rientra in Italia. 10. Medaglia d’Onore alla Memoria di Nicola Rizzi, barlettano (consegnata al figlio Luigi Rizzi) Nato il 7 maggio 1922 a Barletta, dove è deceduto il 1 giugno 1971, il 15 marzo 1941 viene schedato nel distretto di Barletta, messo momentaneamente in congedo illimitato provvisorio per poi essere richiamato alle armi nel giugno successivo. L’8 settembre 1943 è catturato dai Tedeschi e condotto in Germania. Vive come deportato in un campo di concentramento a noi sconosciuto, lavorando in una fabbrica di armamenti. Liberato e trattenuto dalle Forze Alleate americane nel ‘45, dopo tre mesi rientra in Italia nel distretto militare di Barletta. Nel 1960 il comando militare di Napoli gli concede la croce al Merito di guerra per l’internamento in Germania.

Viene catturato a Tirana il 16 settembre del 43, ed è poi da questi tradotto in Germania quale prigioniero di guerra. Sopravvive a quella immane tortura e fa rientro in Italia nel 1945; nonostante ciò ha proseguito la sua carriera militare conclusasi con il grado di generale. 6. Medaglia d’Onore alla Memoria di Pantaleo Di Ceglie, biscegliese (consegnata alla nipote Isabella Quercia). Nato a Bisceglie il 24 aprile del 1911, dal 1930 è arruolato soldato in una compagnia autonoma e nel 35/36 partecipa alla Guerra d’Africa. Nel 1940 è richiamato alle armi e parte per il fronte greco-albanese, giungendo a Durazzo. L’8 settembre del 1943, nel giorno dell’annuncio dell’armistizio, è disarmato e fatto prigioniero dai Tedeschi e condotto in Germania. Ha vissuto come deportato internato nel campo di Stalag e lavorato in una fattoria. Raccontava di condizioni disumane, in cui percorreva chilometri a piedi, con cibo scarso e pessimo che integrava con la ricerca di bucce di patate e rape nell’immondizia, mentre talvolta alcuni compaesani gli procuravano una carota rossa o una patata. Nel maggio del 1945 è liberato dalle Forze Armate Russe. 7. Medaglia d’Onore alla memoria di Andrea Giannella, trinitapolese (consegnata al nipote Nicola Minerva) Nato a Trinitapoli il 15 dicembre 1912, quarto di sei figli ed organi di madre in tenera età, segue le orme di suo padre, commerciante di grano e prodotti agricoli. Ad un mese esatto dalla nascita di sua figlia, è chiamato alle armi in addestramento al Reggimento di Barletta ed inviato a Rodi. La sua vita cambia dopo l’8 settembre del 1943, quando diventa prigioniero deportato, dopo un viaggio estenuante in treno di 4 giorni, nel campo di lavoro di Stalag, in condizioni di vita durissime, con oltre 12 ore di lavoro massacrante ed il cibo ridotto all’essenziale. Rientrato dalla prigionia, riprende con forza e passione la professione di commerciante di prodotti agroalimentari, che ha praticato fino ad oltre 70 anni con invidiabile energia. 8. Medaglia d’Onore alla memoria di Luigi Lanotte, barlettano (consegnata al figlio Salvatore Lanotte) Nato a Barletta il 24 agosto del 1915, entra nel distretto militare di Barletta ed è richiamato alle armi per effetto della guerra e trasferito al distaccamento della 2^ compagnia sussistenza in Chieti. Fatto prigioniero dai Tedeschi, perché si rifiutò di aderire al Nazismo, viene messo sul Piroscafo Oria diretto verso i campi di prigionia nazisti. Il Piroscafo affonderà a causa delle avverse condizioni meteo e della rotta scelta dal comandante per evitare la minaccia dei sommergibili Britannici. Risulta dunque disperso in seguito al naufragio dell’11 Febbraio 1944. 9. Medaglia d’Onore alla memoria di Vincenzo Pellegrini, biscegliese (consegnata ai figli Pasquale e Serafina Pellegrini) Nato a Bisceglie il 3 gennaio 1920, carrettiere di professione, nel giugno del 1939 è arruolato al Distretto di Barletta e lasciato in congedo illimitato provvisorio.