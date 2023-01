'Bici degli abbracci', domenica a Bari

BARI - Domenica, 22 gennaio 2023 dalle ore 10, alla scuola di ciclismo “Franco Ballerini”, in via Vincenzo Ricchioni 1, nel quartiere San Paolo, il presidente del Gruppo Giovani di ANCE Bari e BAT Orfeo Mazzitelli consegnerà al presidente della scuola di ciclismo Giuseppe Marzano due hug-bike (o “bici degli abbracci”): si tratta di tandem con manubri più lunghi, omologati per consentire a bambini con disabilità fisiche, sensoriali e/o cognitive di posizionarsi davanti a chi li conduce, dando loro la sensazione di essere soggetto attivo e non più passivo dell’attività motoria.All’iniziativa, presentata da Alessandro Antonacci e Antonio Garofalo dell’A.P.S. LeZZanzare, interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e i presidenti di ANCE Bari e Bat, Nicola Bonerba, e del Gruppo Giovani, Orfeo Mazzitelli.Al termine dell’evento, in programma una ciclopasseggiata per le vie del quartiere San Paolo insieme agli atleti e amici della scuola di ciclismo “Franco Ballerini”.