Brasile, Biden e Putin uniti nel sostenere Lula

- Non si è fatto attendere il sostegno a Lula da parte di tutto il mondo politico per l'assalto al Congresso dei sostenitori di Bolsonero. Il Presidente Usa, Joe Biden, tramite twitter ha mostrato vicinanza al suo omologo brasiliano: "Condanno l'assalto alla democrazia e al trasferimento pacifico del potere in Brasile. Le istituzioni democratiche del Brasile hanno il nostro pieno sostegno e la volontà del popolo brasiliano non deve essere compromessa. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con il presidente Lula".Anche Putin mostra vicinanza al Presidente Lula, che tramite il proprio portavoce Peskov ha dichiarato: "Condanniamo con la massima fermezza le azioni degli istigatori delle rivolte e sosteniamo pienamente il presidente brasiliano Lula da Silva".Nel frattempo a Brasilia, oltre ai 400 arresti, sono oltre 1200 i fermati con la polizia che ha provveduto a sgomberare gli accampamenti dei sostenitori di Bolsonero per cercare di individuare chi tra loro ha partecipato agli assalti.