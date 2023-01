Brindisi, presunti abusi su bimbe durante lezioni di equitazione: a processo 65enne

Il maestro di equitazione è accusato anche di un altro episodio di abuso avvenuto sempre nelle stalle, ai danni di una bambina di 9 anni all'epoca dei fatti. Il 65enne è attualmente agli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Il 6 marzo prenderà il via il processo a suo carico.

BRINDISI - Avrebbe abusato dei suoi allievi durante le lezioni di equitazione. Un uomo di 65 anni, originario di Brindisi, è stato denunciato con l'accusa di violenza sessuale per aver abusato di una sua allieva di 13 anni durante le lezioni in un centro situato in un comune dell'Alto Salento.