Tragedia a Manduria, operaio 22enne precipita dal tetto di un capannone: è in coma





Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è arrivato in coma. Le sue condizioni sono giudicate gravissime per le lesioni craniche e facciali riportate nella caduta.

MANDURIA (TA) - Dramma sul lavoro a Manduria dove un operaio di 22 anni è in coma dopo essere caduto dal tetto di un capannone nella zona industriale mentre installava un impianto di climatizzazione. È successo sabato scorso, intorno alle 13, quando mancava poco alla fine del turno: il 22enne è caduto nel vuoto, battendo violentemente la testa a terra.