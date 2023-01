Calcio femminile: la Juventus Women vince 3-1 a Cittadella in Coppa Italia

Nel secondo tempo al 10’ Sofia Cantore delle bianconere non concretizza una buona occasione. Al 37’ Cristiana Girelli realizza la terza rete della Juventus Femminile su rigore concesso per un fallo di Francesca La Rocca su Martina Rosucci. Successo importante e meritato per la squadra allenata da Joe Montemurro.

Al 31’ le bianconere passano in vantaggio con l’inglese Annahita Zamanian con un tocco in diagonale su passaggio di Valentina Cernoia. Al 42’ la Juventus Women raddoppia con Agnese Bonfantini di testa. Al 44’ il Cittadella accorcia le distanze con Sofia Koungouli con una girata al volo.