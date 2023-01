Calcio: si rigiocherà Noicattaro-Castellana

Inoltre la giustizia sportiva di competenza regionale ha sanzionato il Castellana con una multa di 300 euro per aver violato i principi di lealtà e di correttezza quali valori cardine dello sport. Va ricordato che dalla rispettiva Società erano pervenute le scuse al Noicattaro, sempre nella serata di domenica 8 gennaio 2023. E' quanto stabilito dal Giudice sportivo che ha deliberato la decisione resa pubblica dal comunicato ufficiale della LND Puglia di giovedì 19 gennaio 2023 con la seguente motivazione: "Il direttore di gara ha dichiarato di aver concesso erroneamente una rete in favore dell'Asd Castellana al 17' del primo tempo, quando in realtà il pallone non era entrato in rete e di non essersene reso conto solo dopo aver ripreso il gioco e di non aver potuto revocare la decisione".

Noicattaro-Castellana, gara valida per il campionato di Prima Categoria disputatasi l'8 gennaio 2023 e divenuta "virale" per il "non gol" concesso ai castellanesi, poi usciti vincitori dal rettangolo nojano per 0-1, si rigiocherà a data da destinarsi.