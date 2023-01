Giacomo Matteotti: costituito in Puglia il Comitato-Rete Docenti per le celebrazioni del 100°anniversario dell'assassinio

BARI - Costituito in Puglia il Comitato-Rete Docenti per le celebrazioni del 100° anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, avvenuto il 10 giugno 1924 ad opera di squadristi della Ceka, la polizia politica capeggiata da Dumini alle dirette dipendenze di Mussolini, che aveva lo scopo di reprimere il dissenso e sopprimere gli avversari. Le finalità dell’organismo sono quelle di promuovere e far conoscere, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative tendenti, in particolare, a coinvolgere le scuole, la figura di Giacomo Matteotti (Fratta Polesine1885- Roma1924) che sacrificò la vita ai valori della libertà, della democrazia e del riscatto dei più umili.Matteotti, nella seduta parlamentare del 30 aprile 1924, denunciò con un vigoroso e coraggioso discorso alla Camera i brogli, le violenze e le illegalità con le quali il fascismo aveva vinto le elezioni tenutesi il 6 aprile dello stesso anno. Nella nuova seduta fissata per l’11 giugno, il parlamentare socialista si apprestava a intervenire sui falsi nel bilancio che il Governo avrebbe illustrato in quella seduta e un giro di tangenti legate alla richiesta di sfruttamento petrolifero avanzata da una società americana.Di seguito la composizione del Comitato, aperto a chiunque voglia portare il suo contributo all’iniziativa:Laura Matteotti (Presidente Onorario)Prof. Mario Gianfrate, storico, saggista - Locorotondo (Coordinatore) Prof. Enrico Cuccodoro, Professore di diritto costituzionale UniSalento – Lecce Dott. Michele Grimaldi, Direttore Archivio di Stato - Bari Prof. Vito Antonio Leuzzi, Presidente I.P.S.A.I.C. Prof. Giuseppe Poli, Professore di Storia Moderna Uniba. Direttore del Comitato Provinciale di Bari dell'istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - Molfetta Avv. Vera Guelfi, Presidente Provinciale ANNPIA – Bari Dott. Enzo Quarto, Giornalista RAI Prof.ssa Anna Gervasio, Direttrice Istituto Pugliese Storia Antifascismo - Bari Dott. Enzo Perrini, Sindaco – Cisternino Prof. Gianluca Gatti, docente di Storia Licei “Flacco” - Bari Avv. Domenico Bulzacchelli, storico - Castellana Grotte Dott. Oronzo Martucci, giornalista “Quotidiano di Puglia” – Ostuni Prof.ssa Mariarosaria Sara Giannetto, Dirigente scolastica IISS “T. Fiore” - Modugno Prof.ssa Maria Elena Carrera, Liceo “G.B.Vico” - Laterza. Prof.ssa Antonia Allegretti, docente Liceo – Monopoli Dott. Silvano Trevisani, scrittore, giornalista - Taranto Prof. Paolo Vinella, docente – Putignano Prof.ssa Giovanna Marchionna, docente Liceo “Ribezzo” – Francavilla Fontana Prof.ssa Maria Pia Pugliese, docente SM “Chiarelli” – Martina Franca Prof. Franco Mundo, docente ITIS – Bitonto Prof. Piero Ippolito, docente di Storia Liceo - Putignano Dott. Antonio Pacelli, Assessore Comunale - Polignano Avv. Viviano Giuliani, Presidente Consiglio Comunale – Alberobello Prof. Antonio Scialpi, docente di Storia e Filosofia – Martina Franca Prof. Antonio Salamina, docente ITA – Locorotondo Donato Baccaro, Presidente Consiglio Comunale - Cisternino Dott.ssa Carla Maria Graduata – Presidente ANPI – Mesagne Prof.ssa Maria De Mauro, docente ITIS “Majorana” – Brindisi Prof.ssa Maria Giovanna Caforio, docente Liceo Scientifico “E. Ferdinando” - Mesagne Prof. Giovanni Capurso, docente di Storia e Filosofia Liceo – Corato Avv. Giuseppe Palazzo, ANPI – Fasano Avv. Domenico Tanzarella, già sindaco di - Ostuni Dott. Gianni Potenza, Laurea Storia e Filosofia – Melendugno Dott. Giacomo Spinelli, Presidente Centro Studi Storia, Cultura – Sammichele di Bari Prof. Marco Ligori, Docente Liceo Classico, Scientifico, “Galilei” – Nardò Dott. Cosimo Quero, già Ispettore tecnico del Ministero dell'Istruzione – Mottola Prof. Antonio Di Tollo, Dirigente tecnico USR Puglia – Bari Prof.ssa Angela Decarolis, docente di Lettere Scuola media – Locorotondo Ing. Marco Potì, già Sindaco – Melendugno Prof.ssa Angela Teresa Attollino, doc. Storia e Filosofia Licei Canudo-Marone ITI – Gioia del Colle Prof.ssa Liliana, doc. Storia e Filosofia II Licei Canudo-Marone ITI – Gioia del Colle Prof.ssa Stella Loredana Lippolis, doc. Storia e Filosofia Licei Canudo-Marone ITI – Gioia del Colle Dott.ssa Daniela Mazzucca, Responsabile del coordinamento EU project presso dipartimento turismo, economia della cultura e territorio Regione Puglia – Bari Prof.ssa Giuditta Di Leo, Docente di Storia Liceo - Fasano