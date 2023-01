Cancellazione ruoli fino al 2015, Gnoni: provvedimento non avrà impatti significativi su bilancio

LECCE - Di seguito dichiarazione dell’assessore ai Tributi Christian Gnoni sulla cancellazione dei ruoli emessi per sanzioni e interessi tra il 2000 e il 2015, che la Legge di Bilancio del governo nazionale consente di cancellare.“Il Comune di Lecce intende garantire ai cittadini la possibilità prevista dalla Legge di Bilancio relativa alla cancellazione dei ruoli esattoriali fino a mille euro emessi dal 2000 al 2015, con la quale vengono stralciati sanzioni e interessi maturati e non ancora corrisposti. Per aderire non è necessaria da parte della Giunta alcuna iniziativa essendo l’applicazione della Legge automatica a partire dal 31 gennaio. Questo provvedimento del governo non avrà impatti significativi sul bilancio dell’ente in quanto l’amministrazione comunale nel suo puntuale lavoro di “pulizia”, ha già da tempo eliminato quei residui attivi difficilmente riscuotibili che finivano per gonfiare i conti dell’ente, certificando voci in attivo che difficilmente si sarebbero tradotte in entrate”.