Catturato Messina Denaro, Congedo: "Inferto colpo durissimo alla mafia"

ROMA - “Alla fine lo Stato, quando le istituzioni sono pulite, serie ed efficienti come le nostre, vince sempre. C’è voluto qualche decennio ma, finalmente, anche il boss dei boss, l’ultimo latitante dell’epoca delle stragi è finito in manette. Complimenti alle forze dell’ordine e ai magistrati che hanno condotto le indagini che hanno portato all’arresto storico di un pericoloso criminale mafioso come Matteo Messina Denaro. La lotta alla mafia deve continuare in maniera più intensa di prima ma, intanto, le abbiamo inferto un colpo durissimo”. Lo ha detto l’onorevole Saverio Congedo, di Fratelli d’Italia.