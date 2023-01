Colpito da infarto durante battuta di caccia nel Foggiano: salvato dal 118

FOGGIA - E' stata provvidenziale la manovra di oltre 30 minuti praticata dell'equipe medica foggiana del 118 di Castelluccio Valmaggiore, con i soccorritori Rocco Paglia, Mario Morcone e l’infermiera Nerina Rifino, insieme al personale sanitario dell’automedica di Volturino, che ha salvato un cacciatore di 65 anni della provincia di Caserta colpito da un infarto mentre era in compagnia di altri amici.Il dramma si è sfiorato ieri mattina nei boschi tra Roseto Valfortore in provincia di Foggia al limite di confine con Castelfranco in Miscano in provincia di Benevento. Grazie al provvidenziale intervento l'equipe medica foggiana ha salvato il cacciatore 65enne. Al termine delle manovre salvavita il 65enne è stato trasportato al Policlinico di Foggia in elisoccorso.