Come mantenere o costruire relazioni quando sei costantemente in viaggio

Le relazioni a distanza sono molto comuni. Solo negli Stati Uniti, ci sono più di 14 milioni di coppie che sono costrette a mantenere proprio una relazione del genere. Di questi, quasi il 33% sono studenti universitari che hanno viaggiato in diverse città e stati per studiare.Altro dato interessante: il 75% dei nostri contemporanei conferma di aver avuto a un certo punto della propria vita una relazione a distanza. Per alcuni la separazione fu di breve durata, ma per altri divenne una vera e propria prova.Nel 2010 è stato condotto uno studio in Germania, durante il quale i ricercatori hanno scoperto che la durata delle relazioni a distanza è in media di 2,9 anni. La durata della relazione "classica", è, invece, di 7,3 anni. Tuttavia, negli ultimi anni, queste cifre si sono gradualmente stabilizzate. In gran parte a causa del fatto che mantenere le relazioni a distanza è diventato più facile.Come rimanere in contatto con la persona amata se si è costantemente lontani l'uno dall'altroFortunatamente per tutti noi, oggi ci sono una varietà di modi per comunicare, permettendoti di sentire che una persona cara non è così lontana come sembra.Grazie a loro, puoi scambiare messaggi , foto e video letteralmente in ogni momento. Tutto ciò che serve è uno smartphone e l’accesso a Internet. Naturalmente, questo non sostituirà la comunicazione dal vivo, ma ti permetterà di rimanere sempre in contatto.Le videochiamate e gli appuntamenti video sono una buona alternativa alla comunicazione dal vivo. Non solo puoi parlare con la persona amata, ma anche diversificare in modo interessante la comunicazione. Ad esempio, puoi condurre un tour della tua stanza o appartamento, organizzare un tour in una nuova città, ecc. Sta tutto alla tua immaginazione.Sono tanti i servizi con i quali puoi rendere la comunicazione sul Web ancora più interessante. Ad esempio, cinema, videogiochi online o persino metaversi. Questi ultimi, sebbene siano agli esordi, suscitano già un grande interesse nel pubblico di Internet di oggi.Quante volte dovresti incontrare la persona con cui hai una relazione a distanza?Non vi è alcuna raccomandazione univoca in materia. Secondo le statistiche, le persone che intrattengono relazioni a distanza si incontrano in media 1,5 volte al mese. Cioè, 15-20 volte l'anno. Certo, questo è molto poco per i due amanti, motivo per cui le coppie spesso si lasciano dopo 1-2 anni. Soprattutto se non c’è la possibilità in futuro di vivere una relazione “normale”. Ad esempio, quando i due componenti di una coppia sono andati a vivere in due diverse città per studiare, ed entrambi hanno in programma di rimanere in quelle città in futuro, cercare lavoro e costruirsi una carriera. In questo caso, cercare di mantenere in qualche modo una relazione a distanza può essere solo una perdita di tempo. Sarebbe più saggio costruire relazioni nel luogo dove si vive. Ma come cercare un potenziale partner in luoghi sconosciuti e anche quando si è costantemente in viaggio?Servizi di incontri per chi è costantemente in movimentoQuando si parla di relazioni a distanza dovute a trasferimenti per motivi accademici o lavorativi, questo è un discorso. Ma che dire di coloro che sono costantemente in viaggio? Dopotutto, ci sono milioni di persone che non sono legate ad alcun posto in particolare. Ad esempio, i cosiddetti nomadi digitali. Ce ne sono 10,2 milioni solo negli Stati Uniti e nel 2020, il loro numero è aumentato del 20% a causa della pandemia di coronavirus.I nomadi digitali non restano mai a lungo in un posto. Cambiano città, paesi e continenti, scoprono nuovi posti, incontrano nuove persone e cercano semplicemente di godersi di più la vita.Allora come fanno a conoscersi queste persone che non passano troppo tempo nello stesso posto? Ci sono ottimi servizi di incontri per loro!— un'app di appuntamenti piuttosto originale che tiene traccia della tua geolocalizzazione e della geolocalizzazione di altri membri e non appena sei vicino a uno degli utenti Happn, l'applicazione ti avvisa e ti offre di chattare. Puoi contattare una persona, organizzare un incontro e dopo 10 minuti bere un caffè insieme in una caffetteria nelle vicinanze.— una delle app di appuntamenti più famose al mondo al momento. Il suo lavoro si basa anche sulla geolocalizzazione dell'utente e seleziona potenziali partner in base alla loro posizione. Pertanto, Tinder è alla ricerca di utenti con cui puoi incontrarti dal vivo e trascorrere del tempo insieme in futuro.— una piattaforma per trovare compagni di viaggio durante i tuoi viaggi, nonché per incontrare persone in altre città. Tourbar si rivolge non solo a chi cerca l'anima gemella, ma anche a chi vuole solo trovare una buona compagnia.— un'app di appuntamenti che funziona in oltre 180 paesi in 14 lingue. Con esso, puoi anche trovare persone interessanti in diverse città e paesi, trascorrere del tempo insieme e persino iniziare nuove relazioni. Skout ha una comunità internazionale molto grande che cresce di anno in anno.— un'app per chi cerca compagni di viaggio. Vai in vacanza e cerchi compagnia? Approfitta di TripsWithBenefits. Sei in viaggio in un altro paese per lavoro e vuoi risparmiare carburante? Trova un compagno di viaggio e dividi i costi. Un'app molto utile per i viaggiatori sia per chi è alla ricerca di nuovi amici sia per chi cerca l'anima gemella.— una chat video casuale che collega persone in modo casuale tramite video. Un'ottima piattaforma per fare nuove conoscenze, chattare con persone interessanti, trovare amici o persino incontrare il tuo amore.A proposito di chat video! Omegle è tutt'altro che il sito più interessante in questa categoria. Qui, ad esempio, non ci sono filtri di genere e geografici. Puoi specificare i tuoi interessi, nonché selezionare la lingua di comunicazione. Tuttavia, trovare interlocutori “specifici”qui non funzionerà. Pertanto, consigliamo di considerare alternative più funzionali a Omegle: servizio Omegle TV, OmeTV, Camsurf e altri. Offrono più strumenti di ricerca e selezionano gli interlocutori in modo più accurato.Per riassumere: le relazioni a distanza vanno beneQualcuno dirà che le relazioni a distanza non hanno possibilità e che le persone che sono spesso in viaggio non dovrebbero pensare alla propria vita personale fino a quando non decidano di fermarsi in un posto specifico. Siamo fortemente in disaccordo con questo concetto. Oggi, nell'era delle nuove tecnologie e dei numerosi metodi di comunicazione, tali relazioni possono essere gestite in modo semplice e prolungarsi nel tempo.Ovviamente, chattare su Tinder o Omegle non può sostituire completamente gli appuntamenti dal vivo , ma è comunque meglio di una semplice telefonata o sms via e-mail.Comunque sia, non si dovrebbe interrompere una relazione perché si è costretti a separarsi per un po'. Non dovresti negarti la ricerca dell'anima gemella, perché costantemente in viaggio, non ne vale la pena. Chissà, forse il tuo destino ti aspetta in un'altra città o paese. A volte basta solo fare un piccolo passo avanti.