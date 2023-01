Consultazione pubblica PUG: “il grande centro” sabato alle Officine Cantelmo

LECCE - Si terrà sabato 21 gennaio dalle ore 10 alle Officine Cantelmo la quarta giornata di consultazione pubblica sul Piano Urbanistico Generale avviata dall’amministrazione comunale, dedicata al tema strategico “Il Grande Centro”.L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Carlo Salvemini e dall’assessora alle Politiche Urbanistiche Rita Miglietta e introdotto dalle relazioni di Christian Novack del gruppo di lavoro del DAStU-Politecnico di Milano e, ospite d’eccezione, l’architetto Andrea Mantovano che introdurrà il tema della Lecce del Novecento.Il “Grande centro” è la parte di città che comprende il centro storico, i grandi viali alberati che lo cingono, la stazione ferroviaria e il quartiere Mazzini, ospita le sedi delle principali istituzioni culturali e amministrative leccesi e un grande numero di beni di valore storico, architettonico e culturale. È l’ambito che oggi rappresenta il principale attrattore per cittadini, turisti e utenti dell’intero territorio salentino. Un’area che da un lato attrae un numero crescente di visitatori e attività ricettive e di ristorazione, dall’altro vede ridursi la presenza dei servizi per la vita quotidiana, del commercio di vicinato, dello spazio pubblico e di un’offerta abitativa accessibile.La sfida del Pug è garantire, in un equilibrio virtuoso, le diverse vocazioni del grande centro: uno spazio urbano esteso nel quale tutelare e valorizzare il patrimonio storico e architettonico della città antica e moderna; un sistema di servizi amministrativi, culturali, commerciali e ricreativi che risponde ad un bacino di utenti molto ampio, di cui i turisti sono una parte; un quartiere in grado di garantire una buona qualità abitativa e un’offerta residenziale diversificata e accessibile.Anche su questo tema la consultazione pubblica è già aperta sul sito www.puglecce.it dove, nella pagina dedicata alla campagna di Lecce, sono pubblicati un sondaggio per raccogliere le opinioni dei cittadini sulle priorità alle quali far fronte per dare ancor più valore a questa ampia porzione del territorio leccese, una pagina nella quale inserire proposte, raccontare esperienze, e dove ci si può già prenotare per prendere parola all’incontro di sabato mattina.