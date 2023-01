Coppa Italia, Chiesa porta ai quarti la Juve: finisce 2-1 all'Allianz

via Juventus fb





Il successo bianconero arriva al 76' con Chiesa che, servito da Alex Sandro, fa partire un tiro potente che si insacca a fil di palo facendo esplodere di gioia l'Allianz Stadium.

La Juventus stacca il pass per i quarti di coppa Italia, battendo il Monza 2-1. I padroni di casa passano in vantaggio con Kean che, servito da McKennie, insacca il pallone alle spalle di Cragno. Il pareggio del Monza arriva al 28' con Valoti che con un preciso colpo di testa batte Perin per il pareggio monzese.