BARI - Nelle ultime 24 ore sono 228 i nuovi casi di infezione al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia a fronte di 4.608 test eseguiti, con un'incidenza pari al 4,9%.Si registra un decesso.Sono 15.339 le persone attualmente positive, 208 quelle ricoverate in area non critica, 10 in terapia intensiva.