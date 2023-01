Deddy: online del nuovo video di 'Casa gigante'

MILANO - È online il video di “Casa Gigante”, il nuovo singolo di Deddy, il cantautore che ha già collezionato 4 Dischi di Platino e un Oro. Il brano è scritto dallo stesso Deddy e prodotto da Okgiorgio, storico produttore dei Pinguini Tattici nucleari.

Il video racconta i momenti più belli dello street tour con una “casa” itinerante che Deddy ha intrapreso dal giorno dell’uscita del singolo, il 13 gennaio e ha toccato le principali piazze Italiane tra Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino.

In questi appuntamenti è come se avesse invitato i fan ad entrare in casa sua: con un divano, una lampada e una chitarra ha coinvolto le persone presenti nell’ entrare nel messaggio della canzone.

La casa gigante non ha pareti e non ha limiti ma è dove c’è il calore delle persone e della musica, ed è lì tra le persone care che Deddy racconta realtà e fragilità ma anche tante verità in un clima di convivialità.