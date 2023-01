Dema, Oggiano (FdI): "Decisione scellerata. Apriamo interlocuzione con Governo"

BARI - "La scellerata decisione di dismettere i due stabilimenti di Brindisi annunciata dai rappresentati di Dema, azienda attiva nel settore aerospaziale, nell'incontro tenutosi ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy è frutto di un atteggiamento irresponsabile e incauto". Così in una nota Massimiliano Oggiano (FdI)."La Puglia - prosegue Oggiano -, in specie la città di Brindisi, non può subire un continuo stress test sul piano industriale e sociale, a cui si aggiungono le crisi ordinarie. Sarebbe un duro colpo perdere centinaia di posti di lavoro, creando disagi pesanti a molte famiglie, con un riverbero sul territorio pugliese. Non condividiamo questa scelta, provocata da una visione miope che antepone il profitto alla salvaguardia del valore umano e professionale dei lavoratori. Da parte di Fratelli d’Italia ci sarà un’interlocuzione diretta con il Governo Meloni e con il Ministro Urso, affinché si possa giungere a un accordo che non penalizzi nessuno" conclude Oggiano.