Doppelgaenger 'The Stand', al Castello di Monopoli Arte contemporanea e creatività

Dal 2021 vive e lavora a Monopoli. L'arte è creatività, ispirazione e emozioni su tela che vi consigliamo di andare a visitare tra le opere della mostra di Antonella.

MONOPOLI (BA) - Un pieno di emozioni vi aspettano al Castello Carlo V di Monopoli con la mostra collettiva “The Stand”. Realizzata dalla Galleria Doppelgaenger di Antonella Spano in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura (Rosanna Perricci) del Comune di Monopoli e il patrocinio della Fondazione Pino Pascali dal 2 dicembre 2022 al 02 febbraio 2023 (orari di apertura 10-12 e 17,30-20).L’arte contemporanea, fra i cardini dell’attività culturale di un comune eccezionalmente attento alla sua importanza, è così declinata secondo alcune delle sue forme più importanti. Dalle tele del francese Gaël Davrinche alle sculture di Sarah Jérôme; dal disegno su legno di Giuseppe Caccavale alla figuazione lignea di Andreas Senoner; dall’installazioni sonore di Pier Alfeo a quelle luminose di Daniela Corbascio; attraverso la varietà delle opere di studio degli artisti di arte urbana, da StenLex a Sam3, da 108 a Eltono e Moneyless; passando per le concettualizzazioni del tutto attuali di Goldschmied & Chiari a quelle dal classico sapore esoterico di Christian Rainer, fino agli olii di Annalisa Pintucci e ai disegni di Antonella Grazia Pipoli.Gli artisti raccolti da Doppelgaenger formano un corpo di opere che attraverso lo spazio espositivo del castello Carlo V ripercorrono la sua storia.Antonella Spanonata è nata a Monopoli, il 20 marzo 1978. Ha vissuto a lungo a Bari, fin dai suoi diciassette anni è nel 2002 ho lavorato come assistente per la galleria di Marilena Bonomo. Ha fondato nel 2012 la sua galleria Doppelgaenger: oltre che residenza per artisti, è stata anche la sua personale residenza, per tutti i dieci anni della sua attività.