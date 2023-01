Dramma sfiorato sull'Adelfia-Camasassima, si schianta contro un albero: ferito 18enne

BARI - Si è sfiorato il dramma questa mattina alle 12.30 sulla sp42 che collega Adelfia e Casamassima. Un'auto è uscita di strada, ha scavalcato il muretto e si è schiantata contro un albero. Alla guida un ragazzo di 18 anni che ha perso il controllo del mezzo dopo una curva. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 della stazione di Rutigliano.Il giovane è stato trasportato al Di Venere in codice rosso per dinamica, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. Un vero miracolo considerando i danni alla vettura.