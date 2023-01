E' stato ritrovato a Milano il barese scomparso: sta bene

Subito dopo essere stato derubato si era recato in un centro di accoglienza per avvertire i familiari ma da quel giorno non si hanno più notizie di lui sino alla giornata odierna. La madre aveva attivato la sua macchina dei social media in cerca di aiuto per ritrovare suo figlio.

BARI - Aveva fatto perdere le sue tracce dal 12 gennaio. Fortunatamente Giuseppe Liuzzi, 26 anni, è stato rintracciato e tornerà presto in Puglia. Una storia a lieto fine per il ragazzo di Acquaviva delle Fonti (Ba). A lanciare l'allarme sono stati i familiari del giovane. Il 26enne si trovava a Milano ed era stato rapinato nei pressi della stazione.