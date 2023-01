Tennis, Australian Open: Sinner eliminato negli ottavi di finale

Il ventunenne altoatesino era testa di serie numero 15 in questo torneo. Tsitsipas si è qualificato per i quarti di finale. Il greco è il numero 4 al mondo nella Classifica ATP. E’ testa di serie numero 3 agli Australian Open. Dopo l’eliminazione di Sinner non ci sono più tennisti Italiani nel singolare maschile a Melbourne in Australia. Sinner è sedicesimo nella Classifica ATP.

