EMC Wave 3: il test

BRUNO ALLEVI. TORTORETO LIDO – Arriva un nuovo Brand sul mercato italiano. Il marchio si chiama EMC, di proprietà dell’importatore Bresciano Eurasia Motor Company, già importatore di Great Wall e Haval. Il primo veicolo del nuovo marchio è il Wave 3, un SUV compatto ed elegante. Il Wave 3 è disponibile con 1 Motore Bifuel (Benzina + GPL) 1500 da 113 o 147 cv, negli allestimenti Easy o Premium.Esternamente la Wave 3 è una suv lunga 444 cm, larga 183 e alta 166, con un passo di 263 cm. Sobrie ed eleganti sono le linee esterne e non mancano alcune concessioni stilistiche come la sottile mascherina che presenta un motivo cromato e il paraurti anteriore con una grande “bocca” centrale dove è visibile la stessa trama della griglia. Risultano scenografici anche i fanali posteriore raccordati da una sottile linea a led che si estende a tutta lunghezza.Internamente la Wave 3 è un concentrato di lusso ed eleganza, con lo schermo touch da 10.25” in sommità di consolle con cui controllare tutta la vita di bordo. Altro grande schermo è quello del quadro strumenti, totalmente digitalizzato, molto chiaro e ben leggibile. Elegante è anche il tunnel centrale dove, oltre all’alloggiamento del cambio, troviamo, fra gli altri, la levetta del freno a mano elettronico e il tasto start-stop di accensione.Ed ora il momento del test drive: la Wave 3 provata è stata la 1500 GPL Easy da 22729 €. Il nuovo brand di Eurasia Motor Company, EMC, presenta sul mercato italiano il Wave 3, un mezzo elegante e compatto, full optional di serie. Compatto nelle forme, elegante nelle linee, con soluzioni accattivanti e futuristiche, il veicolo bresciano è agile in città e stradista perfetto su percorsi extraurbani. L’unico motore disponibile è un 1500 a GPL nelle due potenze da 113 cv (aspirato e abbinato a cambio manuale) o 147 cv (turbo e abbinato a cambio automatico). Questo motore è brillante, silenzioso con un ottimo sprint e costi di gestione molto contenuti grazie alla doppia alimentazione a GPL.