Finale Coppa Italia Eccellenza, primo atto al Manfredonia

E' il Manfredonia ad aggiudicarsi il primo atto della Fase Regionale relativa alla 56esima Finale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza. Nella gara di andata disputatasi ad Apricena nel pomeriggio di domenica 15 gennaio per la permanente indisponibilità del Miramare di Manfredonia la compagine sipontina ha sconfitto il Manduria per 3-0.Le reti siglate da Montrone al 16', da Morra al 33' e da Giambuzzi al 70' su rigore, consentono ai biancocelesti di compiere un importante passo verso la conquista del trofeo che verrà assegnato nella gara di ritorno in programma a Manduria domenica 5 febbraio 2023.