Foggia, gravi anomalie nel servizio di igiene urbana: Lovecchio (M5S) si rivolge al Ministero dell'Interno

"In una città che fa registrare una raccolta differenziata tra le più basse d'Italia - scrive il deputato pentastellato - diversi approfondimenti dimostrerebbe che i dati presentati sarebbero del tutto inverosimili. In più - scrive Lovecchio nell' interrogazione di cui è primo firmatario - nonostante la plateale inadeguatezza del servizio, la commissione straordinaria del Comune di Foggia, in apparente contrasto con i princìpi generali del codice degli appalti e delle precise linee guida dell'Anac, ha deliberato l'affidamento del servizio per altri nove anni, per un importo totale di oltre 200 milioni di euro", con una decisione che ci ha sorpreso.





Il testo integrale dell'interrogazione è reperibile al link https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/00346&ramo=CAMERA&leg=19

BARI - Viste le gravi anomalie riscontrate nel servizio di igiene urbana a Foggia, svolto da Amiu Puglia in modo del tutto inadeguato, che ha dato vita in molti casi a una vera e propria emergenza ambientale, l'onorevole pentastellato Giorgio Lovecchio (insieme ai colleghi parlamentari Carla Giuliano e Marco Pellegrini) ha interrogato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.