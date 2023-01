Formazione: protocollo di intesa Fondazione Taranto 25 - Università del Studi di Bari Aldo Moro

BARI - Al fine di intensificare la collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Taranto 25, alle ore 15.00 di mercoledì 25 gennaio, presso l’Aula Magna della Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in Via Duomo n.259 a Taranto, sarà siglato un Protocollo di intesa dal Prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e dal Dott. Fabio Tagarelli, Presidente di Fondazione Taranto 25.I contenuti della collaborazione verranno presentati nel corso della conferenza stampa moderata dalla giornalista Alessandra Macchitella.Sono previsti gli interventi di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, del prof. Paolo Pardolesi, Direttore DJSGE Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di Fabrizio Manzulli, Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Economico, del prof Gianluigi de Gennaro, Presidente Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività Coordinatore del Balab - Contamination Lab di UniBa, e del Dott. Daniele Arena, Coordinatore Comitato Paritetico Fondazione Taranto 25.Con il Protocollo di intesa l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Fondazione Taranto 25 si impegnano a collaborare nella programmazione e nella realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse. In particolare, nell’ambito dell’autoimpenditorialità e dello sviluppo di startup nel territorio di Taranto.La collaborazione si realizzerà in numerosi ambiti, tra i quali l’organizzazione di convegni e seminari in materia di autoimprenditorialità, network di imprese e di parti sociali, nonché larealizzazione e la promozione di percorsi formativi su materie e temi di comune interesse, anche finalizzati ad un’offerta personalizzata.Il Protocollo prevede, infine, la condivisione di know how e il supporto per l’avvio di startup e di imprese nate da idee promosse da giovani tarantini.Saranno coinvolti tutti i partner di Fondazione Taranto 25: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, BCC di San Marzano, Comune di Taranto, Porte dello Jonio, Europassistance e Taranto Cruise Port; la collaborazione sarà anche l’occasione per coinvolgere gli Istituti scolastici con cui Fondazione Taranto 25 ha già iniziative in corso: Aristosseno, Battaglini, Elsa Morante, Ferraris, Liside, Pacinotti, Pitagora e Righi.Per la gestione e l’attuazione delle attività previste dal Protocollo di Intesa è prevista l’attivazione di un Comitato paritetico di Gestione composto da sei rappresentanti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Fondazione Taranto 25.