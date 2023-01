Funerali Benedetto XVI, i fedeli: "Santo Subito"

via Exaudi Notizie fb

"Santo Subito". A chiederlo sono stati i circa 50.000 fedeli presenti in Piazza San Pietro nella mattinata di giovedì 5 gennaio 2023 ai funerali del Santo Padre Emerito, deceduto sabato 31 dicembre 2022 all'età di 95 anni. Dopo le esequie presiedute da Papa Francesco e celebrate dal Cardinale Giovanni Battista Re, la richiesta di santificazione ha accompagnato la traslazione del feretro nelle Grotte Vaticane per la tumulazione della salma che sarà animata da un'altra liturgia e dalla redazione di un verbale notarile per la sepoltura.