Giornata memoria: cerimonia in Prefettura Bari

All’evento parteciperanno alcune scolaresche di Bari e di Altamura. Seguirà la cerimonia di consegna di cinque medaglie d’onore alla memoria, concesse con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della L. 27/12/2006 n. 296, riservate a cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti. All’evento parteciperanno i Sindaci dei territori interessati.

BARI - In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio 2022 alle ore 9:30, si svolgerà in Prefettura, al secondo piano, una giornata commemorativa dal titolo Giorno della Memoria 2023. Dalle leggi razziali ai campi di accoglienza in Terra di Bari 1938-1948, promosso dalla Prefettura U.T.G. di Bari con la collaborazione dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC).