Guanto di San Pio: 5mila euro al ladro se lo restituirà

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - Chi restituirà il guanto di San Pio da Pietrelcina rubato quasi cinque anni fa a San Giovanni Rotondo (Foggia), e si autodenunci, riceverà 5.000 euro.La ricompensa è assicurata da Giuseppe Saldutto, ex presidente dell'associazione Pro Padre Pio-Uomo della Sofferenza di Torino, che ha chiesto la restituzione del guanto-reliquia del frate con le stimmate alle suore di Santa Chiara.La reliquia è stata trafugata da una cassa dell'istituto delle monache di Santa Chiara a San Giovanni Rotondo e da allora non se ne è più saputo nulla.Tuttavia, l'ipotesi che il ladro restituisca la reliquia e sporga autodenuncia per ottenere la ricompensa sembra piuttosto remota.