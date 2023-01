Il Bari acquista Benali dal Brescia e Matino dal Potenza

La società biancorossa ha ceduto il centrocampista Manuel Scavone 35 anni a titolo definitivo al Brescia in Serie B. Il difensore Emanuele Terranova 35 anni è stato ceduto a titolo definitivo dal Bari alla Reggina in Serie B. Ha lasciato il Bari l’attaccante Eddie Salcedo 21 anni il quale è ritornato all’ Inter che lo ha ceduto in prestito con diritto di opzione al Genoa in Serie B.

Il Bari ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista libico con cittadinanza inglese Ahmad Benali 30 anni dal Brescia. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2024. E’ stato Ingaggiato il difensore Pasquale Matino 24 anni a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Potenza. Il giocatore ha firmato fino al 30 Giugno 2026.