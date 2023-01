Il Prix Italia a Bari anche per l'edizione n.75

Dopo il successo eccezionale dello scorso anno - come affermato dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - la Rai ha scelto Bari anche per la 65ma edizione del Prix Italia, festival delle eccellenze radiotelevisive. Si svolgerà dal 2 al 6 ottobre 2023 e sarà più spigliato e connesso, aperto ai giovani, al pubblico, al digitale e alle innovazioni. E' quanto detto dalla Presidente della Rai Marinella Soldi in occasione della presentazione dell'Assemblea alla quale hanno partecipato 45 broadcaster in rappresentanza di 36 paesi, riunita nella sede Rai di Viale Mazzini.