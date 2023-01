Innovazione e miglioramento della didattica: le università italiane convergono a Bari

BARI - Gli Atenei italiani convergono nella città di Bari per una riflessione congiunta sull’innovazione didattica universitaria e una analisi condivisa sull’impatto delle attività a distanza nel periodo della pandemia e per promuovere insieme il miglioramento della didattica universitaria in tutte le sue dimensioni.L’Università degli Studi Aldo Moro di Bari ospiterà il Convegno “Strategie per lo sviluppo della qualità nella didattica universitaria” ponendo al centro della discussione lo sviluppo della qualità dell’insegnamento finalizzato a promuovere il miglioramento dei risultati di apprendimento per favorire il successo formativo nel percorso di studi ed una adeguata preparazione culturale e professionalizzante.Il Convegno si articolerà in tre giorni, dall’1 al 3 febbraio 2023, in continuità con il precedente confronto nazionale, tenutosi sempre all’Università di Bari nel 2018, che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 responsabili di 37 Atenei, con ruoli di coordinamento ed indirizzo di 15 Rettori e altri delegati.Tutti gli interventi e le Tavole rotonde si svolgeranno nell’Aula Magna del Palazzo Ateneo (Piazza Umberto I, 1).Porre le condizioni che garantiscano il successo formativo secondo le molteplici vocazioni dei giovani, in relazione alle sfide del mondo del lavoro, è un problema complesso e multi-prospettico a cui Rettori, Istituzioni e comunità accademica devono dare priorità per individuare le condizioni di contesto e di metodo opportune, utili a implementare una didattica innovativa.Su questo assunto, individuato un nucleo comune di obiettivi ed attuazioni differenziate, diventa fondamentale per tutte le università italiane, che interverranno a Bari, impegnarsi in una riflessione congiunta e confrontarsi su ricerche ed esperienze per sviluppare strategie e modalità di miglioramento della didattica universitaria anche nelle specificità disciplinari.In particolar modo, dopo l’emergenza pandemica, che ha richiesto cambiamenti repentini nella modalità di erogazione della didattica e nella gestione delle logiche sottostanti, il sistema dell’istruzione universitaria è chiamato a confrontarsi sul binomio innovazione-qualità e a ridefinire la sua identità e l’adeguatezza della sua mission formativa per offrire soluzioni strategiche sul piano curricolare, progettuale, metodologico-tecnologico e organizzativo.Il Convegno “Strategie per lo sviluppo della qualità nella didattica universitaria” è frutto dell’iniziativa scientifica a cura di GEO, CRUI, ANVUR e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.







Aula Magna, Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, 1 - Bari



1 febbraio 2023



Ore 14:00 - Registrazione



Ore 14:30 Saluti istituzionali e relazioni di apertura:



Rettore UniBA Stefano Bronzini



Rettore Paolo Andrei in rappresentanza della CRUI



Direttrice GEO, Assunta Zanetti



Presidente ANVUR, Antonio Felice Uricchio



Ministro MIM, Giuseppe Valditara



Direttrice Generale, MUR, Marcella Gargano



Presidente Comitato MIM sulla Diff Cult Sci, Luigi Berlinguer



Presidente CSO, Marisa Michelini



Ore 16:00 – 18:00 Interventi in plenaria



Mapelli Daniela, Rettrice UniPD



Azioni strategiche per promuovere qualità, innovazione e sostenibilità della didattica: il progetto



T4L dell’Università di Padova



Claudio Pettinari, Rettore UniCAM



Didattica innovativa per il coinvolgimento degli studenti: la strategia di UNICAM



Fabio Pollice, Rettore UniSalento



La didattica e l'esperienza formativa universitaria



Paolo Andrei, Rettore UniPR



Qualità della didattica: appunti di viaggio di un rettore



Sebastiano Fadda, Presidente INAPP



Sviluppo delle competenze e orientamento per l’occupabilità



Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR



Valutare la didattica per promuoverne la qualità



Ore 18:00 – 19:00 Tavoli di lavoro



FASE 1: Scambio idee dai contributi ed esame delle questioni poste



2 febbraio 2023



9:00 – 11:00 Tavoli di lavoro – FASE 2: Discussione sulle questioni e approfondimenti



11:15 – 12:25 Tavola Rotonda - Gli studenti: orientamento, inclusione, aspetti trasversali,



terza missione e rapporti con il territorio.



Coordina Stefano Bronzini – Rettore UniBA.



Intervengono:



Maurizio Tira (UniBS, presidente GARR),



Luigi D’Alonzo (UniCATT),



Celletti Alessandra (ANVUR),



Monica Fedeli (UniPD),



Roberto Ricci (Presidente INVALSI),



Christian Marini (Studente-senatore UniBA)



12:25 -13:25 – Interventi in plenaria



Roberto Di Pietra, Rettore UniSI



La didattica del post pandemia nell'esperienza dell'Università di Siena



Flavio Deflorian e Paola Venuti, Rettore e pro-rettrice UniTN



Il Teaching and Learning Center dell’Università di Trento: strategie di ateneo per l’innovazione



didattica e la sua valutazione



Stefano Bronzini, Rettore UniBA



Imparare insegnando



14:30 – 15:40 Tavola Rotonda – Il contributo alla didattica universitaria di Coordinamenti e



Progetti nazionali



Coordina Giovanni Betta (UniCAS).



Intervengono:



Domenico Simeone (CUNSF),



Piero Salatino (CopI),



Gabriele Anzellotti (ConScienze),



Ugo Cosentino (PLS),



Assunta Zanetti (POT),



Daniele Livon (ANVUR)



15:40 Marcella Gargano, Direttrice Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, MUR



Orientamento: una nuova risorsa per scuola e formazione superiore



16:15 – 19:30 Tavoli di lavoro



FASE 3: Elaborazione di principi condivisi



