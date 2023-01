La Croazia entra nell'euro

Il presidente Von Der Leyen, presente a Zagabria, per festeggiare l'evento ha dichiarato: "L'anno nuovo è un momento di nuovi inizi, e oggi non c'è posto migliore in Europa per celebrarlo, come giorno di festa e di orgoglio per i croati, ma anche per tutti i cittadini dell'Europa. Da oggi qui si passa senza controlli, e da oggi i croati hanno come loro moneta l'euro, la seconda valuta mondiale che rende noi europei più forti nel mondo, l'euro è uno dei nostri più grandi successi".

La Croazia, con lo scoccare del 2023, entra ufficialmente nella zona Schengen, aprendo così i propri confini con gli altri Paesi Ue a cui aveva aderito nel 2013. Con questo traguardo la Croazia diventa il 20° Paese ad aderire all'Euro.