Lavoro, Pagano (Pd): "Ridare dignità e diritti ai lavoratori del Contact Center Inps"

BARI - “Dopo anni di precariato alimentato coscientemente da un soggetto pubblico come INPS, speravamo che l’internalizzazione degli oltre 3000 dipendenti del Contact Center avrebbe portato diritti e serenità nella vita di queste persone e delle loro famiglie. Purtroppo dobbiamo constatare che non è così e che la situazione può dirsi addirittura peggiorata per certi versi.” Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese e Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.“La denuncia delle organizzazioni sindacali baresi fa eco al grido d’allarme lanciato dai sindacati locali di tutta Italia. Oggi, di fatto, il processo di internalizzazione è stato portato avanti in barba ad ogni diritto che il nostro ordinamento riconosce ai lavoratori. Inquadramenti inaccettabili, part-time a pochissime ore settimanali e zero formazione sono gli elementi di un quadro desolante. Oggi ho depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere che il Ministro del Lavoro prenda in mano la situazione e non sia più concesso che un ente pubblico possa togliere la dignità ai suoi dipendenti in questo modo.”