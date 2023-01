Lecce, Leonardo Cruciano mago degli effetti speciali a ‘I Mestieri del Cinema’

LECCE - Dopo le masterclass con Ricky Tognazzi e Gianni De Blasi, il terzo appuntamento della rassegna è con Leonardo Cruciano -Special make up artist e creature creator e ‘mago’ nel campo dei trucchi scenici in ambito cinematografico.Vanta collaborazioni con importanti registi fra cui Ridley Scott, George Clooney, Paolo Sorrentino, Andrej Končalovskij e Spike Lee. Ha portato a casa due David di Donatello per il Trucco Speciale e gli Effetti Digitali per ‘Il racconto dei racconti ‘ di Matteo Garrone e numerosi altri riconoscimenti,quali il Premio Carlo Rambaldi e la candidatura ai Guild Award, gli ‘Oscar’ per gli effetti speciali.Leonardo Cruciano terrà la sua masterclass dopo la proiezione del film in rassegna ‘Il racconto dei racconti -Tale of tales’ di Matteo Garrone, film che ha vinto sette David di Donatello,quattro Nastri d’Argento e la Palma d’oro al Festival di Cannes.La rassegna ‘I mestieri del Cinema‘ è ideata e organizzata da FilmInArt, finanziata dal Mibac e dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola ed ha come partner il Liceo Ciardo Pellegrino di Lecce ,il DAMS- Unisalento- Dipartimento di Beni Culturali,l’Istituto Amedeo D’Aosta dell’Aquila, la Cisal Sacs (Sindacato Arte Cultura e Spettacolo) con il patrocinio ed il supporto logistico di Apulia Film Commission.: info.imestieridelcinema@gmail.com