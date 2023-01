Lecce, lotta agli affitti in nero: scoperta evasione da 110mila euro

LECCE - E' lotta agli affitti in nero nel leccese. Le Fiamme gialle di Lecce hanno scoperto nell’ultimo periodo redditi non dichiarati al Fisco per oltre 110mila euro. Ad essere multati titolari di immobili affittati a persone fisiche, imprese, o a scopo turistico, che non sono stati in grado di fornire ai finanzieri alcun documento fiscale.I soggetti hanno esibito semplici accordi scritti, privi della prevista registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate. Si tratta di bilocali, fabbricati adibiti ad uso commerciale o di deposito e prestigiose ville che, in certe località del tratto costiero, vengono affittate per importi considerevoli (3/4 mila euro a settimana).I controlli, che finora hanno interessato i comuni di Alessano, Gagliano del Capo, Giuggianello, Maglie, Otranto, Porto Cesareo, Supersano, Taviano e Tricase, proseguiranno anche in altre località.