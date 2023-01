Paura nel Leccese, incendiate due auto

LECCE - La paura è montata ieri a Monteroni di Lecce dove hanno preso fuoco due auto parcheggiate in via Carso, una Mercedes e una Fiat 500, appartenenti allo stesso proprietario. Il sospetto è che l'incendio sia di natura dolosa. L'uomo, 38 anni, è già noto alle forze dell'ordine ed è attualmente in libertà vigilata presso i servizi sociali.Le fiamme hanno lambito la casa accanto alle auto danneggiandola, oltre a provocare danni anche ad una terza auto parcheggiata nelle vicinanze. Ad intervenire sul posto per i rilievi i vigili del fuoco. Al via le indagini dei carabinieri.