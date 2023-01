Lecce, organizzano party a base di droga e poi violentano 15enne: in due a processo

LECCE - Avevano organizzato un party a base di cocaina poi degenerato in violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 15 anni, costretta dai molestatori a fare uso di droghe e ansiolitici e a subire ripetuti palpeggiamenti. I fatti risalgono al 4 maggio 2109 e all'epoca dei fatti i ragazzi, residenti in un paese del Salento, avevano entrambi 17 anni. Ora risponderanno di violenza sessuale e detenzione di sostanze stupefacenti davanti al Tribunale per i Minorenni.Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i due avrebbero approfittato delle condizioni psicofisiche della ragazza dopo aver assunto farmaci e ansiolitici, allungando le mani. Nonostante le sue condizioni, la 15enne avrebbe cercato di allontanarli. Una volta a casa, la minorenne ha raccontato l'accaduto. Dopo pochi giorni è stata sporta denuncia e sono state avviate le indagini.