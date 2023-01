Lecce, picchiato selvaggiamente per uno sguardo alla fidanzata: arrestato 32enne

LECCE - Si è temuto il peggio a Galatone, nel leccese, dopo che un ragazzo 19enne è stato picchiato selvaggiamente da quattro persone all’interno di un bar dopo uno sguardo di troppo rivolto ad una ragazza. Il giovane è stato ricoverato nell'Ospedale di Gallipoli (Le).L’episodio risale allo scorso 6 gennaio e l’aggressione, a suon di calci e pugni, è avvenuta davanti agli occhi increduli della clientela. Il 17enne si è salvato solo avvicinandosi alla caserma dei carabinieri dopo essere stato inseguito anche al di fuori del bar. La vita del ragazzo non è in pericolo e se la è cavata con il naso rotto e ferite agli occhi e agli zigomi.Uno dei suoi aggressori, un 32enne del posto, è stato già identificato grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e al racconto dei testimoni ascoltati. Gli è stata applicata una misura cautelare ai domiciliari. Confermata anche l’accusa di tentato omicidio “per l’accanimento e l’univoca direzione dei colpi inferti alla vittima che depongono per l’ipotesi omicidiaria”, secondo quanto si legge nella sentenza.