Lecce, pirata della strada travolge due extracomunitari e si dà alla fuga

LECCE - Momenti di paura sulle strade del leccese dove ieri notte un uomo a bordo di un'auto ha investito due pedoni lungo la strada provinciale che collega Alessano a Corsano. A farne le spese due cittadini extracomunitari che hanno percorso la strada a piedi con in mano le rispettive biciclette.Dalle prime ricostruzioni il conducente dell'auto non si è fermato dopo l'impatto. Sul posto è rimasto solo lo specchietto laterale del mezzo grazie al quale i carabinieri sono riusciti a risalire ad una Lancia Musa dopo i primi accertamenti. I due feriti sono stati soccorsi da un'auto di passaggio e trasportati in ambulanza all'ospedale. Non sono in pericolo di vita.