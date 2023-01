Lecce, scritta su scuola contro Meloni. Congedo (FdI): "Violenti e incivili senza argomenti"

LECCE - “Ancora oggi, purtroppo, siamo costretti a constatare episodi violenti ed incivili contro la nostra parte politica. È fuor di dubbio che, se esiste un pericolo per la nostra democrazia, viene da chi è ancora molto lontano da un dibattito civile. Probabilmente perché, distante anni luce dalla realtà, non ha argomenti validi per ribattere al Governo Meloni che continua a dare risposte proprio alle fasce deboli. Non solo vandalismo ed illegalità, ma vera e propria assenza totale di contenuti in bella mostra su una scuola che dovrebbe essere presidio di verità e futuro della Nazione. Mi auguro che tutta la politica leccese voglia e sappia prenderne le distanze, senza se e senza ma. Solidarietà al Presidente Meloni dalla comunità di Fratelli d'Italia della Provincia di Lecce". Lo dichiara l'on. Saverio Congedo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Lecce.