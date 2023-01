Lecce, si schianta contro muretto a secco sulla Minervino-Palmariggi: morta 50enne

LECCE - Dramma sulle strade salentine per una 50enne di Minervino di Lecce rimasta ferita in un incidente avvenuto nella serata di ieri 18 gennaio sulla provinciale tra Minervino e Palmariggi. La donna era stata estratta dalle lamiere del veicolo ancora viva, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate.Secondo le prime informazioni l'auto, una Lancia Y, è andata a sbattere violentemente contro un muretto a secco per poi ribaltarsi. La 50enne è morta appena arrivata al pronto soccorso di Vito Fazzi a Lecce. Per i rilievi dell'incidente e per ricostruirne la dinamica sono intervenuti i Carabinieri di Muro Leccese.