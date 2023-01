Mambolosco: esce il nuovo singolo 'Pochi pochi'

MILANO - Mambolosco apre il nuovo anno con il singolo “Pochi pochi” (Virgin Records/Universal Music Italy), in uscita venerdì 27 gennaio.

Un brano dal sound cupo e dark, la cui produzione si avvale della firma inconfondibile di Nardi e Finesse, che cuciono su Mambolosco sonorità che danno risalto al suo inconfondibile flow e al suo slang dal sapore internazionale, con cui il rapper di Vicenza si è affermato sulla scena musicale.

“Pochi pochi” viene pubblicato a breve distanza da “Bandito”, con cui l'artista, che ad oggiconta 822 mln di stream combinati su tutte le piattaforme, ha concluso un 2022 ricco di successi e traguardi. L’artista, ormai punto di riferimento della scena trap italiana, ha ottenuto infatti in meno di due settimane due certificazioni di Disco d’Oro, una per “Demone”e una per “BlaBlaBla”, che attualmente hanno totalizzato oltre 145 mln di stream sulle piattaforme digitali.