Maneskin: il nuovo album 'Rush' conquista le classifiche globali

MILANO - Il nuovo album dei Måneskin “RUSH!”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, conquista le classifiche globali posizionandosi al #1 posto in 7 paesi, compresi Italia (#1 posto nelle classifiche FIMI di album e vinili), Francia, Giappone (chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania. Il disco è inoltre all’interno delle Top 5 di 10 paesi, fra cui il Regno Unito (#5), Germania (#3), Finlandia e molti altri. Seguiranno ulteriori aggiornamenti settimana prossima in merito alle classifiche ufficiali di altri paesi.

Questi risultati vanno ad aggiungersi alla #3 posizione all’interno del Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata - a sole 24 ore dall’uscita - nella classifica iTunes al #1 posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan si sono recentemente esibiti live con “Gossip” al fianco di Tom Morello, ospiti del celebre Tonight Show di Jimmy Fallon.

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, il disco è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo.

Fin dal titolo si evince la sensazione di urgenza che ha accompagnato la band durante questi vorticosi mesi, un insieme di necessità, sforzo, disciplina, concentrazione, emozioni di grande intensità.

L’album - che contiene i singoli già pubblicati “Mammamia”, “Supermodel”, l’elegante e struggente ballad “The Loneliest” e la recente “Gossip” con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello - arriva mentre la band si sta preparando a riprendere il LOUD KIDS TOUR, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. La tranche del 2022 - che ha toccato Messico, Canada e Nord America e Sud America - è terminata a Las Vegas il 16 dicembre.

La tournée mondiale ripartirà il prossimo 23 febbraio 2023, e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023. Per i concerti del 2023 sono stati già venduti 500.000 biglietti.

La discografia dei Måneskin conta attualmente 320 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro. La band è nominata ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best New Artist, dopo aver chiuso uno strepitoso 2022: tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti, ci sono Favorite Rock Song agli American Music Awards con “Beggin’” e Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di “I WANNA BE YOUR SLAVE” (la prima volta in assoluto per un artista italiano), brano che si è aggiudicato anche il riconoscimento di Top Rock Song ai Billboard Music Awards. I Måneskin sono inoltre stati premiati come Best New Alternative Artist agli iHeart Music Awards 2022, dove per la prossima edizione hanno ricevuto ben due nomination: Best Group Of The Year e Alternative Artist Of The Year.