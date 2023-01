Manfredonia, serata di musica al concerto per beneficenza del Lions Club

MANFREDONIA (FG) - La fine dell’anno appena trascorso, grazie all’iniziativa del Lions Club Manfredonia Host, ha dato ai sipontini residenti e a tutti quelli rientrati per le festività natalizie, la possibilità di partecipare a un magnifico e riuscitissimo concerto musicale, che si è tenuto a Manfredonia presso l’auditorium dello storico palazzo celestini, mercoledì scorso, 28 dicembre 2022.E’ stata l’occasione, per il folto pubblico di partecipanti, di “staccare” dai soliti improrogabili problemi di fine anno, tra adempimenti, scadenze, e altri impegni, e distrarsi per un paio d’ore, rispetto alle preoccupanti situazioni pandemiche, belliche ed economiche.Il concerto, sulle note di una bellissima selezione di brani musicali, e nel segno dell’atmosfera natalizia, ha rappresentato un momento magico, che ha fatto vivere e condividere l’emozione della musica dal vivo, ha riscaldato i cuori, regalando sensazioni di cui abbiamo tanto bisogno in questo periodo, ma è stata anche un’occasione per contribuire a un service di raccolta fondi, del Lions Club Manfredonia Host, poiché il ricavato, al netto delle spese, andrà in beneficenza, in favore dell’Oratorio “Associazione Don Bosco” di Manfredonia.Il Dr. Roberto LO SCOCCO, Presidente dello storico Lions Club Manfredonia Host, fondato nel 1968, ha affermato innanzitutto di essere rimasto particolarmente colpito dallo spessore della formazione musicale per le sue virtuose capacità musicali, e si è complimentato con tutti i componenti della “HARMONIC FLAIR“, capitanata dal Maestro Gianpio Notarangelo.Poi ha ringraziato tutti i soci del Club che hanno concretamente e fattivamente partecipato, e cogliendo l’occasione dello scoccare della prima metà dell’anno sociale, ha voluto ringraziare per il valido supporto che hanno dato sinora, tutti i componenti del direttivo, ovvero: Dr.ssa Fanny GARZIA, Past Presidente – Dr. Giovanni LAURIOLA, 1° Vice Presidente – Prof.ssa Arcangela BISCEGLIA, 2° Vice Presidente – Dr.ssa Maria Antonietta TOTTA, 3° Vice Presidente – Ing. Salvatore GUGLIELMI, Segretario – Dr. Fabio GENTILE, Tesoriere – Dr. Teodoro IMPAGNIATIELLO, Cerimoniere – Dr. Michelangelo ALFIERI, Pres. Comit. soci – e consiglieri: Prof.ssa Rosanna LORUSSI, Ins. Angela FANIZZA, Iolanda GALANO.Inoltre ha ringraziato tutto il pubblico per la solidarietà all’iniziativa, dimostrata partecipando con una donazione volontaria. Un ringraziamento sentito è andato all’instancabile Sindaco di Manfredonia, Gianni ROTICE, e all’Assessora al Bilancio, Antonella LAURIOLA, per la partecipazione e per la collaborazione prestata.