1988-1996, Vialli in gol a Bari

Tre anni dopo, il 15 settembre 1991, al 7' del primo tempo, portò la Sampdoria in vantaggio al San Nicola nell'incontro terminato 1-1 e valido per terza giornata della Serie A 1991-1992. Tre mesi dopo, il 4 dicembre 1991 in Bari-Sampdoria 2-2, gara valevole per gli ottavi di Finale di Coppa Italia, Vialli segnò all'80' su calcio di rigore.





Cinque anni più tardi, il 12 maggio 1996, al 69' di Bari-Juventus 2-2, disputatasi al San Nicola, Vialli realizzò con la sua ultima rete italiana nel confronto valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, prima di approdare al Chelsea.

- Gianluca Vialli in goal a Bari, con la Nazionale e con le maglie di Sampdoria e Juventus per un totale di quattro reti realizzate nel capoluogo pugliese. Di esse le prime due furono realizzate al 30' e al 35' dell'amichevole Italia-Urss 4-1 disputatasi allo Stadio della Vittoria nel pomeriggio di sabato 20 febbraio 1988.