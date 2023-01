Monopoli, pugno alla nuca dopo diverbio: indagini dei carabinieri

Dopo poco il giovane monopolitano si è allontanato per raggiungere la macchina in via Ugo Foscolo, quando è stato colpito con un pugno alla nuca, facendolo cadere violentemente a terra. Poco dopo si è ripreso e, una volta tornato a casa, ha provveduto a sporgere denuncia.





L’ipotesi è che l’occhiata che il 30enne si è scambiato con il ragazzo albanese abbia potuto scatenare l’ira di quest’ultimo. In corso gli accertamenti dei militari.

MONOPOLI (BA) - Al via le indagini dei Carabinieri della Stazione di Monopoli su una aggressione avvenuta qualche giorno fa nei confronti di un 30enne. Secondo quanto appreso il ragazzo era in compagnia di amici all’esterno di un bar di via Lepanto quando è arrivato un gruppo di ragazzi di origine albanese, tra cui c’era un uomo con cui il 30enne aveva avuto un diverbio a causa dell’ex fidanzata.