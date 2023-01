Mutua Sanitaria Cesare Pozzo e AICE Brindisi al fianco dei bambini dell’I.R.C.C.S. “Eugenio Medea” di Brindisi

La cerimonia, semplice e frugale, si è svolta mercoledì 4 gennaio 2023 nella Sede della Nostra Famiglia “E. Medea” di Brindisi, localizzata in un’ala dell’ex Ospedale “Di Summa”; in rappresentanza della Mutua Cesare Pozzo era presente Patrizia Maniglio, vice Presidente del Coordinamento Donne della stessa mutua che ha disposto la donazione. Il Dott. Antonio Trabacca, Primario dell’istituto, ha ringraziato sia la “Cesare Pozzo” che “l’AICE Brindisi” e messo in rilievo che il Medea è una delle poche strutture sanitarie che si occupa di epilessia dell’infanzia e fa fronte, da sola nella provincia di Brindisi, alle numerose richieste di aiuto che vengono dalle famiglie che hanno al loro interno queste vere e proprie emergenze sanitarie, raccogliendo anche i piccoli pazienti ricoverati provenienti dal reparto di pediatria sia del Perrino che del CamberlIngo di Francavilla Fontana e che soffrono di questa patologia. Il Dott. Trabacca ha anche fatto notare che il Medea è l’unica struttura, da Roma in giù, che possiede una stanza per il monitoraggio dell’elettroencefalogramma a lungo termine (LTM) dedicata all’epilessia farmacoresistente dell’infanzia. Alla cerimonia, in rappresentanza del Medea, oltre al Dott. Trabacca erano presenti la Dott.ssa Maria Grazia Bacca - Direttore Generale; Annalisa Baldassarri - Responsabile Amministrativa e Pierina Zanini - Responsabile Operativa. L’iniziativa della donazione, come già detto, ha visto la collaborazione dell’AICE Brindisi che ha anche donato alcune “calze della solidarietà” per allietare i bambini ricoverati, in questo momento, presso la struttura.

