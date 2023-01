Nuoto: il Cus Bari trionfa nello Swing4life registrando vari record regionali

BARI - Sabato 14 e domenica 15 gennaio nella piscina Sport Project di Bari si è svolto il primo “Trofeo San Paolo di Bari” un meeting regionale che ha visto competere, nella vasca lunga 25 m per 6 corsie, una ventina di società provenienti da tutta la regione tra le quali il Cus Bari con ottimi risultati.La competizione si è suddivisa in due sessioni di gara riservate rispettivamente alle categorie Esordienti B ed Esordienti A. Nella prima il Cus Bari ha trionfato, registrando un punteggio di 107, con un netto distacco sulla seconda e sulla terza, ovvero la Miropa di Palagiano (Ta) con 88 e Sport 2000 Lucera con 87. Sono stati 14 gli atleti baresi, dai 2012 ai 2014, che hanno partecipato. Tra questi Paola di Nicoli ha vinto l’australiana, una particolare gara ad eliminazione disputatasi sui 50 stile. Sempre lei ha ottenuto un oro nei 100 dorso, due argento nei 50 e 100 stile e un bronzo nei 200 stile. Martina Sassanelli ha conquistato un oro nei 100 rana. Isabel Hutchinson ha ottenuto un oro nei 50 dorso; Manuela Minerva è arrivata terza nei 100 delfino.Terza è arrivata anche Nicole Pansini nei 50 stile. Ma quello che ha maggiormente contraddistinto l’intera squadra biancorossa è stato il podio completo nei 200 misti con sul gradino più alto Isabel Hutchinson e a seguire Martina Sassanelli e Manuela Minerva. I piccoli nuotatori baresi sono andati bene anche nelle staffette dove è stato conquistato un oro nella 4x 50 mista femminile, un oro nella 4x50 stile femminile, entrambe con Paola di Nicoli, Isabel Hutchinson, Martina Sassanelli e Manuela Minerva e un bronzo nella 50 mista mista composta da Alessandro Diella, Manuela Minerva, Simone Maggipinto e Paola di Nicoli.“È un bel risultato di metà stagione – ha commentato il tecnico cussino Mario Pellegrino – che ci indica che stiamo lavorando bene. Ma c’è ancora molto da fare per il proseguo della stagione”. Bene anche gli Esordienti A, guidati dai tecnici Roberto Tamma e Alfonso Jacopo, che però non riescono ad andare oltre il terzo posto in classifica generale. In questa seconda fase di gara ad avere la meglio è stata la Netium Giovinazzo, che ha cosi conquistato anche la coppa speciale dedicata alla combinata, Esordienti A ed Esordienti B, davanti proprio alla società barese.“Siamo soddisfatti di questa prima uscita del 2023 – ha affermato Tamma -. Visto il periodo post natalizio non ci aspettavamo grandi risultati, tuttavia i ragazzi si sono impegnati e sono riusciti a ottenere delle soddisfazioni. Adesso ci mettiamo a lavoro per le finali regionali primaverili”.Cus Bari – Lungomare Starita, 1 – BariInfo: 0805341779