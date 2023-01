Nuovi ospedali, Amati: “Un combattimento. Andria e Nord barese attendono finanziamenti promessi per partire; Maglie-Melpignano ritardi nella progettazione”

BARI - “Sui nuovi ospedali è sempre un combattimento. Quelli di Andria e del Nord barese non possono partire, l’uno per i lavori e l’altro per la progettazione, a causa della mancata erogazione dei finanziamenti già disponibili ma non ancora erogati. Quello di Maglie-Melpignano, invece, ha un ritardo nella consegna della progettazione di almeno un mese rispetto a quanto previsto e promesso, a causa di interferenze non previste con la nuova strada 275 e la strada ferrata. Se abbiamo questi problemi sugli ospedali e dobbiamo rincorrere la burocrazia per tenere alta l’attenzione, vuol dire che la pubblica amministrazione è scarsamente accordata con le esigenze delle persone. E questo mi pare un grave problema.” Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.“Lo stato dei procedimenti per la costruzione dei nuovi ospedali risulta configurato da un generale e periodico aggiornamento dei cronoprogrammi, raramente riconducibili a fatti oggettivi. Nel dettaglio. Per il nuovo ospedale di Andria risulta adottata la Valutazione Ambientale Stategica con prescrizioni su cui si sta procedendo all’ottemperanza. Emerge, in ogni caso, la mancata copertura per 150 milioni sul totale previsto di 250 milioni di euro, su cui si attende la definizione del nuovo FESR, annunciata come imminente sin dalla scorsa prima primavera. Speriamo di vedere risolte le criticità e gli impedimenti entro i prossimi 60 giorni. Per il nuovo ospedale del Nord barese, invece, si rileva l’ennesimo rimpallo tra Regione e Asl Bat, sulla disponibilità del cofinanziamento regionale, idoneo a bandire immediatamente la gara per la progettazione. Infatti, la Asl ritiene di non poter procedere senza l’adozione di una delibera della Giunta regionale per l’erogazione della quota di cofinanziamento, mentre l’assessorato ritiene sufficiente una missiva di riepilogo sulle disponibilità complessive, iscritte in bilancio, a titolo di cofinanziamento. Spero che nei prossimi giorni si possa finalmente dirimere la questione, così da poter finalmente procedere. Per il nuovo ospedale Maglie-Melpignano, infine, era prevista la consegna della progettazione definitiva per il 5 febbraio prossimo. L’impegno non sarà purtroppo rispettato, con rinvio di un mese, a causa di interferenze progettuali riscontrate tra il nuovo ospedale, la strada 275 e la strada ferrata. Il nuovo cronoprogramma aggiornato, nella speranza di vederlo rispettato, prevede il deposito della progettazione definitiva entro il 3 marzo prossimo e la pubblicazione del bando di gara per appalti integrato entro il prossimo mese di giugno”.